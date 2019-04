Alvaro Bautista davanti a tutti, Rea 8°, Melandri 17°

Alvaro Bautista conquista la terza superpole stagionale del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato di Assen (Olanda) lo spagnolo della Ducati, leader del campionato, ha ottenuto il miglior riscontro di 1’34″740, sfruttando al meglio gli ultimi minuti del turno e confermando la sua grande confidenza con la sua moto, su di un circuito dove aveva fatto fatica a trovare la quadra. L’iberico, c’è da dire, è stato anche fortunato perché nelle fasi concitate, quando altri piloti erano in lizza per il best time, sono arrivate le due cadute del giapponese Ryuichi Kiyonari (Honda) 16° e del turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) che hanno portato alla bandiera rossa e quindi alla chiusura anticipata di questa sessione.

Bautista quindi bravo e fortunato. Alle sue spalle un deluso Michael van der Mark che, mentre stava migliorando il proprio crono in sella alla Yamaha, si è vista preclusa la chance proprio per l’episodio descritto in precedenza. Il padrone di casa si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 0″082 dalla vetta ma sarà senz’altro tra i protagonisti di gara-1 che prenderà il via quest’oggi alle ore 14.00. Terzo tempo per il teutonico Markus Reiterberger (BMW), a conferma dell’ottimo feeling con il circuito orange, a 0″088 da Bautista. Di sicuro non possono sorridere il gallese Chaz Davies e il campione incarica Jonathan Rea. L’altro alfiere del Team Ducati ufficiale si è dovuto accontentare della settima piazza, preceduto anche dalla Yamaha del britannico Alex Lowes (+0″195), dalla Kawasaki di Leon Haslam (+0″346) e dalla BMW dell’altro centauro del Regno Unito Tom Sykes (+0″415), ed è stato sorpreso come tutti da quanto è accaduto nelle ultime fasi del time-attack. Tuttavia il feeling con la Panigale non sembra essere ancora a livello del compagno di squadra. Johnny, da par suo, ha di che rammaricarsi, lui che nel corso delle prove libere aveva fatto fuoco e fiamme e dovrà partire dall’ottava casella su di una pista dove superare non è certo facile. Probabile che assisteremo ad una rimonta furiosa del pilota della ZX-10RR.

In chiave italiana il migliore è il debuttante Alessandro Delbianco (Honda CBR1000RR) in quindicesima posizione (+2″088) a precedere un sempre più sconfortato Marco Melandri, solo 17° sulla sua Yamaha, e Michael Rinaldi (Ducati) 18°, distanziati rispettivamente di 2″302 e 2″481 dalla vetta.

Risultati e classifica della Superpole - GP Olanda 2019

1 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4 R 1’34.740 10 287 301 1’34.740

2 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1’34.822 +0.082 8 289 295 1’34.822

3 28 REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 1’34.828 +0.088 10 278 293 1’34.828

4 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 1’34.935 +0.195 8 258 297 1’34.935

5 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1’35.086 +0.346 10 243 297 1’35.086

6 66 SYKES Tom BMW S1000 RR 1’35.155 +0.415 6 286 287 1’35.155

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’35.288 +0.548 10 294 300 1’35.288

8 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’35.530 +0.790 7 293 295 1’35.530

9 81 TORRES Jordi Kawasaki ZX-10RR 1’35.695 +0.955 11 268 288 1’35.695

10 54 RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 1’35.844 +1.104 7 283 290 1’35.844

11 2 CAMIER Leon Honda CBR1000RR 1’35.920 +1.180 10 279 293 1’35.920

12 11 CORTESE Sandro Yamaha YZF R1 1’36.175 +1.435 1 293 293 1’36.175

13 50 LAVERTY Eugene Ducati Panigale V4 R 1’36.222 +1.482 8 291 293 1’36.222

14 80 BARBERA Hector Kawasaki ZX-10RR 1’36.306 +1.566 7 279 291 1’36.306

15 52 DELBIANCO Alessandro Honda CBR1000RR 1’36.828 +2.088 7 275 283 1’36.828

16 23 KIYONARI Ryuichi Honda CBR1000RR 1’36.879 +2.139 9 117 291 1’36.879

17 33 MELANDRI Marco Yamaha YZF R1 1’37.042 +2.302 8 290 291 1’37.042

18 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’37.221 +2.481 7 281 296 1’37.221

