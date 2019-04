E sono dieci. Alvaro Bautista non si ferma più. Anche nell’Università del motociclismo lo spagnolo conquista il successo di manche nel quarto round del Mondiale 2019 di Superbike, facendo sua gara-1 in sella alla Ducati Panigale V4 R. Una vittoria da uomo solo al comando, partendo a fionda e controllando il vantaggio rispetto alla concorrenza. Niente da fare per il campione del mondo in carica Jonathan Rea sulla Kawasaki (+3″130), che si è dovuto accontentare del secondo posto a precedere l’olandese Michael van der Mark sulla Yamaha a 4″934. Completano la top-5 l’altra R1 di Alex Lowes (+5″745) e l’altra Kawasaki del britannico Leon Haslam (+10″859). Solo settimo sulla Panigale ufficiale il gallese Chaz Davies (+17″001) mentre il nostro Marco Melandri (Yamaha) ha concluso 12° a 38″777, dopo una qualifica molto negativa. Per Bautista è record, visti i 10 centri ottenuti.

La cronaca

Pronti via e Bautista cerca subito di prendere il largo con la sua Rossa mentre Rea si produce in un primo giro da urlo portandosi subito in quarta piazza alle spalle di van der Mark. 12 vittorie su questa pista non sono state ottenute per caso e Johnny si ritrova in scia alla BMW di Reiterberger (terzo). A seguire, van der Mark (quarto) deve guardarsi dall’arrivo della Kawasaki di Haslam e del compagno di team, in sella alla Yamaha, Lowes. Sei piloti racchiusi in 2″2 nelle prime fasi mentre Davies orbita in decima posizione e Melandri in dodicesima con una R1 ancora enigmatica per lui.

Video - Alvaro Bautista ancora in netto dominio: vince gara 1 ad Assen 02:35

Ai -14 Rea rompe gli indugi e si prende il secondo posto, all’inseguimento della Ducati dell’iberico. Reiterberger deve fare i conti con van der Mark che fa i numeri per tenere il passo ma conquista il terzo gradino del podio. Ottima la progressione di Davies risalito in settima posizione. Decade la BMW e il teutonico è costretto a subire i sorpassi di Lowes e della Kawasaki di Haslam. Dal canto suo Bautista tiene un ritmo decisamente confortante di 1’35” alto, gestendo un vantaggio di 3″ su Rea. La top-5, nel susseguirsi delle tornate, si cristallizza e lo spagnolo sulla sua Panigale conduce in maniera autoritaria. Si consuma quindi il trionfo dell’ex centauro della classe regina in MotoGP davanti a Rea ed a van der Mark mentre Lowes resiste agli attacchi di un Haslam mai domo. Davies conclude settimo e Melandri 12°.

La gioia di Bautista

" Sono felicissimo per questo risultato. Le condizioni non erano facili, faceva molto freddo e noi avevamo sofferto nel trovare la giusta messa a punto con la Rossa. Tuttavia, tra ieri e oggi, abbiamo compiuto diversi step in avanti e sono stato in grado di vincere e di guadagnare punti in classifica generale. La Panigale mi ha dato un grande feeling e io sono riuscito a concretizzare il risultato "

Risultati e classifica gara-1 – GP Olanda

1 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4 R

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 3.130 +3.130 1’35.009 289 296

3 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 4.934 +1.804 1’35.315 286 289

4 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 10.679 +5.745 1’35.053 290 293

5 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 10.859 +0.180 1’35.133 290 298

6 28 REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 15.105 +4.246 1’35.036 283 288

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 17.001 +1.896 1’35.727 296 299

8 81 TORRES Jordi Kawasaki ZX-10RR 20.227 +3.226 1’35.650 280 290

9 54 RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 20.276 +0.049 1’35.641 292 297

10 66 SYKES Tom BMW S1000 RR 21.748 +1.472 1’35.674 287 291

11 2 CAMIER Leon Honda CBR1000RR 32.686 +10.938 1’36.288 283 293

12 33 MELANDRI Marco Yamaha YZF R1 38.777 +6.091 1’36.056 286 293

13 11 CORTESE Sandro Yamaha YZF R1 43.075 +4.298 1’36.158 282 293

14 50 LAVERTY Eugene Ducati Panigale V4 R 46.018 +2.943 1’37.166 286 293

15 23 KIYONARI Ryuichi Honda CBR1000RR 46.293 +0.275 1’36.723 286 292

16 80 BARBERA Hector Kawasaki ZX-10RR 2 LAPS 2 LAPS 1’36.563 283 290

RT 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’37.039 254 297

RT 52 DELBIANCO Alessandro Honda CBR1000RR 1’36.852 275 284



giandomenico.tiseo@oasport.it