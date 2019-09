Ora è ufficiale: Alvaro Bautista correrà in Honda nel 2020

Siamo molto felici di dare il benvenuto ad Alvaro Bautista nel nostro progetto WSBK per il prossimo anno. Il suo arrivo in Honda sottolinea il nostro forte impegno a competere a pieno regime in ogni categoria di sport motoristici, lottando per raggiungere i migliori risultati sportivi e cercando le migliori innovazioni tecnologiche, per offrire ai nostri tifosi e partners divertimento, gioia e prodotti eccellenti. Alvaro è un pilota molto veloce ed esperto che ha già dimostrato il suo talento e la sua competitività nei suoi anni in MotoGP e nella sua prima stagione nel campionato WSBK. Siamo fiduciosi che contribuirà in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del nostro progetto nell’appassionante Mondiale delle derivate di serie“.

Si attendeva solo l’ufficialità visto che la notizia del passaggio in Honda dello spagnolo Alvaro Bautista era nota a tutti. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale da parte del team di Tokyo, firmato dal presidente di HRC Yoshishige Nomura. Un progetto ambizioso quello della squadra nipponica che, a quanto pare, avrà una valenza completamente ufficiale. Secondo alcune indiscrezioni la squadra si stabilirà a Barcellona e godrà della supervisione di Alberto Puig, a capo del team di MotoGP. Pertanto le due entità verranno a contatto e di questo non potrà che giovarne la squadra impegnata in SBK. Poi, ovviamente, lo stesso Bautista avrà grandi motivazioni, visto quanto avvenuto quest’anno con Ducati: una prima parte dominata e poi un declino improvviso.

