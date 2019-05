Rea leader nel venerdì di libere a Imola, la Ducati più vicina è quella di Davies. Bautista 4°

E’ sempre Jonathan Rea il protagonista del primo giorno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato di Imola il campione del mondo in carica ha letteralmente pennellato ogni curva, facendo una grande differenza nell’ultimo settore, dove la sua guida, associata alla stabilità della ZX-10RR, ha fatto una grande differenza. L’1’46″374 è la dimostrazione e per il nordirlandese la candidatura ad un ruolo di primattore è tutt’altro che campata in aria.

Chaz Davies però ha argomenti per contestare questa affermazione. Il gallese, sulla Ducati Panigale V4 R, ha messo come al solito la firma su ogni staccata dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Ogni variante ha il marchio della gomma della Rossa di Chaz e l’1’46″529 non dice tutta la verità. Il n.7 ha infatti trovato nel suo tentativo “buono” la Honda di Alessandro Delbianco che non gli ha permesso di completare a dovere il suo t-4. Anche per questo sono giustificabili i 155 millesimi di ritardo dalla vetta. Può sorridere comunque il britannico che finalmente mette in mostra un buon feeling sulla moto italiana. Stessa storia, stesso mare per Tom Sykes: l’alfiere della BMW ha fatto volare la S1000 RR in terza piazza con 0″392 di ritardo, precedendo il leader del campionato Alvaro Bautista, ancora non perfettamente a proprio agio su questa pista. Soffre tanto lo spagnolo dalla Rivazza in avanti, con un posteriore particolarmente nervoso. Ci sarà da lavorare sulla messa a punto e il distacco di 712 millesimi parla chiaro.

A completare la top-10 troviamo la Kawasaki del turco Toprak Razgatlioglu (+0″750), la Yamaha dell’olandese Michael van der Mark (+0″840), l’altra Kawasaki del britannico Leon Haslam (+1″045), la Yamaha del britannico Alex Lowes (+1″163) e le due Ducati dei nostri Lorenzo Zanetti (+1″213) e Michael Rinaldi (+1″264). In grande difficoltà invece Marco Melandri che sulla R1 non è andato oltre il 13° tempo a 1″599 da Rea.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 – GP ITALIA 2019 – MONDIALE SUPERBIKE

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’46.374 22 167,048 283,7

2 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’46.529 0.155 0.155 18 166,805 285,9

3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’46.766 0.392 0.237 17 166,435 277,1

4 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’47.086 0.712 0.320 19 165,938 283,7

5 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’47.124 0.750 0.038 18 165,879 279,3

6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’47.214 0.840 0.090 19 165,740 278,5

7 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’47.419 1.045 0.205 16 165,423 279,3

8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’47.537 1.163 0.118 16 165,242 280,0

9 87 L. ZANETTI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’47.587 1.213 0.050 19 165,165 282,9

10 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’47.638 1.264 0.051 17 165,087 284,4

11 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’47.870 1.496 0.232 18 164,732 276,4

12 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’48.113 1.739 0.243 14 164,361 279,3

13 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’48.151 1.777 0.038 16 164,304 276,4

14 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’48.528 2.154 0.377 18 163,733 275,0

15 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’49.056 2.682 0.528 8 162,940 262,3

16 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’49.099 2.725 0.043 21 162,876 275,0

17 80 H. BARBERA ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’49.274 2.900 0.175 14 162,615 275,7

18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 1’50.063 3.689 0.789 17 161,449 270,2

giandomenico.tiseo@oasport.it