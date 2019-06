Rea penalizzato in gara-1, Melandri 3°. Il britannico partirà dall’ultimo posto nella Superpole Race

Si attendeva solo l’ufficialità e la Race Direction ha confermato le aspettative. I commissari sportivi, infatti, hanno deciso di punire il campione del mondo in carica della Superbike Jonathan Rea, in conseguenza del contatto in gara-1 del GP di Spagna, sesto round iridato delle derivate di serie, con il pilota della Yamaha Alex Lowes. Alla “Lorenzo” Rea ha azzardato un tentativo di sorpasso, causando la caduta del rivale sulla R1. Johnny ha subito compreso di averla fatta grossa, andandosi a scusare ma questo non è stato sufficiente per evitare una penalizzazione. L’alfiere della Kawasaki ha perso il terzo posto conquistato ieri, favorendo così il nostro Marco Melandri, e dovrà inoltre partire nella Superpole Race dal fondo dello schieramento, costringendolo ad una corsa molto complicata. Non certo belle notizie per lui, visto che il suo rivale per il campionato Alvaro Bautista vola letteralmente sulla sua Ducati, come il trionfo della prima run a Jerez de la Frontera ha dimostrato.

