Superbike, GP Australia: Jonathan Rea si riscatta e vince la superpole race

Una superpole race (10 giri) decisamente movimentata quella del primo round del Mondiale 2020 di Superbike. Sul tracciato di Phillip Island (Australia) lo spettacolo è stato decisamente apprezzabile. Il campione del mondo Jonathan Rea si è preso la sua rivincita e, dopo la caduta e le polemiche di ieri per la condotta in gara-1 del britannico Tom Sykes, il nord-irlandese su Kawasaki con grinta ha ottenuto la vittoria n.89 in carriera nel campionato delle derivate di serie. Una corsa all’ultimo respiro nella quale Rea ha saputo essere lucido, prendendosi il successo con decisione. In un ultimo giro infuocato, dopo aver subito il sorpasso dal turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) alla curva-4, Rea si è inventato una manovra da antologia alla curva-12, centrando il bersaglio grosso. Seconda posizione, dunque, per il centauro sulla R1, distanziato di 0″067.

Ancora un terzo posto per l’esordiente in questa categoria Scott Redding (+0″072). Il britannico, in sella alla Ducati, ha replicato il terzo posto di ieri, lottando fino alla fine per le posizioni di vertice. Forse, nella fase calda, un po’ le gomme l’hanno tradito, ma di sicuro il ducatista ha dato tutto quello che aveva, con sorpassi al limite nel suo stile a gomiti larghi. Alle sue spalle e in zona punti di questa superpole race troviamo la Kawasaki del britannico Alex Lowes (+0″205), la Yamaha dell’olandese Michael van der Mark (+1″088), la BMW dell’altro britannico Sykes (+1″631), la R1 del francese Loris Baz (+1″849), la Honda del britannico Leon Haslam (+7″145) e la Ducati di un ottimo Michael Ruben Rinaldi (+7″219). Come da regolamento, la top-9 di questa prova delineerà le prime nove posizioni della griglia di partenza di gara-2 che scatterà alle 05.00 italiane, con Rea che ha ottenuto 12 punti.

Una superpole race con cadute come quelle dello spagnolo Alvaro Bautista (Honda) e del nostro Federico Caricasulo su Yamaha. Non hanno preso il via alla corsa l’americano della Yamaha Garrett Gerloff e l’irlandese della BMW Eugene Laverty per via di due brutti incidenti nel corso del warm up: per entrambi una commozione cerebrale e dichiarati “Unfit”.

giandomenico.tiseo@oasport.it