Bravissimo Leonardo Fioravanti: Kelly Slater sconfitto al Quik Silver Pro France

" Grazie a tutti per oggi! L’oceano mi ha fatto un regalo speciale nell’ultimo minuto contro il grande Kelly Slater. Grazie a tutti per il tifo, per essere venuti in spiaggia e per il supporto che mi date sempre! Domani continuiamo così "

Leonardo Fioravanti did it again...

Per la terza volta in carriera il talento italiano, al rientro nel circuito mondiale dopo qualche mese di assenza per infortunio, riesce nell'impresa di battere Kelly Slater, la leggenda del surf, ai sedicesimi di finale Quik Silver Pro France - terz'ultima tappa della World Surf League 2019. E' vero non stiamo parlando del Kelly di 10-15 anni fa - la sua carta d'identià dice "47 anni"!!! - ma è pur sempre uno spettacolo vederlo all'opera.

E altrettanto lo è il nostro Leonardo Fioravanti: il 21enne nativo di Roma si toglie un'altra piccola-grande soddisfazione al termine di una battaglia durissima, che lo vedeva sotto nel punteggio. Ma proprio all'ultima onda, ecco un tube spettacolare, che ha fatto esaltare anche il pubblico presente sulla spiaggia francese.

" E' come se l'Oceano avesse voluto regalarmi quella splendida onda "

Il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci: "Altro successo straordinario"

Ancora una volta sul tetto del mondo. Ancora un successo straordinario. Il nostro Leonardo Fioravanti ha dominato una gara condotta in maniera straordinaria, portando il tricolore italiano e il nome di Cerveteri nel gotha mondiale del surf. Una vittoria che assume un valore ancora più importante se si considera che ci troviamo nell’anno delle Olimpiadi di Tokyo, dove per la prima volta in assoluto ci sarà anche il Surf. Disciplina nella quale, in caso di partecipazione di Leonardo, la nostra città avrebbe straordinarie opportunità di fregiarsi di un campione olimpico. Leonardo Fioravanti è un orgoglio per Cerveteri – ha dichiarato il Sindaco Alessio Pascucci – oramai tutti gli appassionati sportivi, i cittadini di Cerveteri si stanno abituando ai successi e alle emozioni che Leonardo è capace di regalare sulla sua amata tavola da surf. A Leonardo, i miei migliori auguri per la sua carriera sportiva, certo che con la passione e l’amore che da sempre lo portano a cavalcare le onde più grandi del mondo, porterà ancora tanti prestigiosi successi al nostro Paese e a Cerveteri

Ora sul suo cammino l'hawaiano Seth Moniz.