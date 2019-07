Chi vincerà a Tokyo 2020? Ecco i possibili pretendenti al primo trono olimpico del surf

Al via il countdown, a un anno dalle olimpiadi di Tokyo 2020, la prima olimpiade in cui vedremo il surf tra le discipline in gara. Un esordio che conterà 18 surfisti, 10 uomini e 8 donne.

A determinare chi saranno i qualificati olimpici sarà il Champions Tour, la più importante competizione del surf a livello mondiale. Competizione che conta 40 surfers uomini e donne che si giocheranno un posto per il Giappone. è previsto che ogni nazione possa avere non più di 2 atleti per genere, quindi al massimo due ragazzi e due ragazzi. Questo va a il carte in tavola soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti che è rappresentata da campioni di altissimo livello: John John Florence, Kolohe Andino e Kelly Slater, che resterebbe fuori dai giochi considerando gli altri.

In ogni caso, tutto è ancora aperto, considerato anche l'infortunio del primo in classica John John Florence, che rischia di non riuscire a recuperare in tempo per qualificarsi, lasciando così il posto al veterano Slater.

Ad oggi i 18 surfisti che staccherebbero il pass per Tokyo 2020:

USA

John John Florence e Kolohe Andino

Lakey Peterson e Carissa Moore

BRASILE

Filipe Toledo e Italo Ferreira

Tatiana Weston Webb e Silvana Lima

AUSTRALIA

Ryan Callinan e Julian Wilson

Sally Fitzgibbons e Stephanie Gilmore

FRANCIA

Michel Bourez e Jeremy Flores

Johanne Defay

SUDAFRICA

Jordy Smith

COSTA RICA

Brisa Hennessy

GIAPPONE

Kanoa Igarashi

Le evoluzioni degli artisti della tavola sono protagoniste sugli schermi di Eurosport. Gli highlights delle prime cinque tappe della World Surf League 2019 sono infatti trasmesse per farvi vivere le grandi emozioni di questo sport, diventato specialità olimpica a tutti gli effetti. L'appuntamento è martedì alle 23.00, e poi ancora il giovedì e il sabato su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky) e .