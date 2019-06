La World Surf League 2019 su Eurosport 2 a partire dal 25 giugno

34 atleti uomini (tra cui il nostro Leonardo Fioravanti) e 17 atlete donne che si sfideranno per circa 9 mesi nei “campi di gara” o spot sparsi per tutti i continenti e di cui vedremo tappa dopo tappa gli highlights riuniti in puntate da un’ora commentati da Zoran Filicic.

Un campionato in cui sarà possibile vedere atleti ormai mitici come Kelly Slater, John John Florence o la fortissima Stephanie Gillmore sfidare le onde più belle e più enormi del mondo. Tra le tappe più suggestive sicuramente quelle di Tahiti, Brasile, Hawaii, Bali, Australia e Sudafrica ma anche quella più particolare del Surf Ranch Pro in California con l’onda artificiale più lunga del mondo.

Di seguito il calendario completo delle tappe di questa stagione 2019 alle quali si aggiungeranno delle puntate speciali di introduzione alla stagione e a tappe particolari del campionato.

Gold Coast Pro (Australia)

Bells Beach Pro (Australia)

Bali Pro (Indonesia)

Margaret River Pro (Australia)

Rio Pro (Brazil)

J Bay Open (South Africa)

Tahiti Pro (Tahiti)

Surf Ranch Pro (USA)

France Pro (France)

Portugal Pro(Portugal)

Maui Women’s Pro (Hawaii, USA)

Pipe Masters (Hawaii, USA)

Big Wave Event or Big Wave Awards (TBA)

Dalla prossima edizione delle olimpiadi (Tokyo 2020) il surf sarà anche disciplina olimpica e tra i record che può già vantare c’è anche l’equiparazione del montepremi per le competizioni maschili e femminili per cui il surf diventa così il primo campionato sportivo globale a garantire l'uguaglianza dei premi in denaro tra atleti di sesso diverso.

*La World Surf League (WSL) è l'organizzazione internazionale che governa il surf professionistico e realizza i maggiori eventi dedicati agli atleti professionisti delle diverse categorie di questo sport. Per eventuali info e approfondimenti: www.worldsurfleague.com