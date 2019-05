Simone Alessio oro mondiale nei 74 kg: è nella storia del taekwondo

Simone Alessio scrive la storia del taekwondo sul tatami di Manchester, diventando il primo atleta italiano a conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali. Nessuno azzurro ci era mai riuscito fino ad oggi, un’impresa quindi leggendaria per questo ragazzo di 19 anni che nella finale odierna ha mostrato una maturità incredibile, riuscendo a gestire perfettamente l’incontro e chiudendo così al meglio una rassegna iridata in cui ha dimostrato di essere davvero un grandissimo campione nonostante la giovane età. Si era presentato a questi Mondiali con due vittorie stagionali, al Cyprus Open e alla President’s Cup Africa, ma non partiva certo tra i favoriti. Invece sul tatami è stato il più forte di tutti, battendo in successione avversari molto più quotati di lui e prendendosi così meritamente un posto nella storia dello sport italiano.

Per raggiungere questo straordinario traguardo, Alessio ha sconfitto in finale 18-11 il giordano Ahmad Abughaush, campione olimpico in carica nei -68 kg. Un incontro in cui il 19enne nativo di Livorno ha dimostrato una netta superiorità nei confronti dell’avversario, sfruttando perfettamente le sue lunghe leve per mettere in costante difficoltà un atleta molto esperto. In tutto il combattimento Abughaush è riuscito infatti a pizzare solo pugni, che valgono un punto, e così l’azzurro è sempre stato in vantaggio, potendo gestire al meglio l’andamento del match. Alessio è subito partito forte, chiudendo il primo round avanti 6-1 e poi nel secondo ha incrementato ulteriormente il gap, con un calcio alla testa e due al petto, portandosi sul 14-7. Nel terzo e ultimo round Abughaush ha provato il tutto per tutto, tirando pugni in successione, ma Alessio è stato bravissimo a difendersi e a gestire il margine, potendo così lasciarsi andare all’esultanza per questa impresa.

Il cammino di Alessio si era aperto ieri con una vittoria a tavolino al primo turno, visto che l’atleta del Bangladesh Ujjar Kumar Deb non si era presentato. Ai sedicesimi l’azzurro aveva superato di misura il rappresentate di Taipei Cheng-hao Chang, con il punteggio di 8-7. Poi agli ottavi aveva fatto capire la sua grande determinazione, travolgendo 29-8 il croato Toni Kanaet, numero uno del ranking mondiale, mentre ai quarti aveva sconfitto 5-4 il messicano René Lizarraga. Un ulteriore dimostrazione di forza era poi arrivata in semifinale, con la netta vittoria 18-10 contro lo spagnolo Daniel Quesada Barrera, che gli ha permesso di raggiungere la finale odierna, in cui ha scritto la storia.

