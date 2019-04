Sofia Open 2019: Daniel Lo Pinto sale sul terzo gradino del podio nei -58 kg

Daniel Lo Pinto sale sul podio nei -58 kg al Sofia Open 2019 di taekwondo, torneo di categoria G1. Nella seconda e ultima giornata di gare nella capitale della Bulgaria, il rappresentate della Asd Taekwondo 16 ha chiuso al terzo posto, centrando così il primo acuto stagionale.

Lo Pinto ha iniziato il suo cammino battendo 43-31 il greco Sotirios Boutios e poi ha superato il turno successivo vista la squalifica dell’ucraino Elvin Gamidov. In semifinale l’italiano è stato però sconfitto 14-11 dal messicano Cesar Rodriguez, che ha poi conquistato la vittoria in finale, visto il ritiro dell’irlandese Jack Woolley. Eliminato invece al secondo turno Mattia Crescenzi, che dopo aver superato 27-16 il greco Nikolaos Karamanolis, è stato sconfitto 30-10 da Woolley.

Non arrivano invece soddisfazioni per gli italiani impegnati nelle altre categorie di peso. Nei -68 kg esce al secondo turno Nickolas Pugliese, battuto 32-11 dal croato Marko Golubic, vittoria del greco Konstantinos Chamalidis, che supera 11-8 il messicano Iker Casas Garcia. Nei -87 kg Matteo Marjanovic perde il primo incontro 23-5 contro il giordano Anas Sadek, che verrà poi sconfitto in finale 13-10 dal messicano Bryan Salazar. Nei +87 kg subito fuori Markus Zadra, battuto 24-3 dal greco Athanasios Nikolaidis, successo dello statunitense Jonathan Healy, che batte 19-7 il messicano Carlos Sansores. In campo femminile nei -49 kg eliminate al primo turno entrambe le italiane in gara: Sarah Al Halwani e Antonietta Santaniello, sconfitte rispettivamente 11-10 dalla bulgara Gabriela Katsarova e 13-3 dalla greca Maria eleni Karagianni. Si impone la messicana Daniela Paola Souza, che batte 16-12 la ceca Dominika Hronova.

Di seguito i risultati delle restanti categorie: nei -54 kg il greco Dionysios Rapsomanikis batte 12-11 il messicano Jorge Hernandez, nei -63 kg il messicano Carlos Navarro supera 10-7 il giordano Zaid Alhalawani, nei -74 kg il croato Toni Kanaet sconfigge 18-6 il turco Muhammed emin Yildiz e nei -80 kg il giordano Saleh Elsharabaty batte 24-14 il greco Apostolos Telikostoglou. Al femminile nei -46 kg vince 5-3 la cipriota Kyriaki Kouttouki contro la messicana Brenda Costa Rica, nei -53 kg la statunitense Anastasija Zolotic batte 24-14 la tedesca Laura Goebel, nei -57 kg la britannica Jade Jones supera 19-3 la finlandese Suvi Mikkonen. Giordania a segno nei -62 kg e -67 kg rispettivamente con Natali Hamaidi, 3-1 con la croata Nika Klepac, e Julyana Al-Sadeq, 10-8 con l’ungherese Rebeka Furedi. Infine nei -73 kg e +73 kg arrivano due vittorie del Messico, rispettivamente con Maria Espinoza, 15-14 con la statunitense Madelynn Gorman-Shore, e Ashley Arana, 9-3 con la croata Iva Rados.

alessandro.farina@oasport.it