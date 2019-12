Vito Dell'Aquila straordinario: si prende il primo posto nel Grand Prix Final

Risuona l’inno di Mameli a Mosca nel corso del Grand Prix Final di taekwondo. Il merito di tutto questo è di Vito Dell’Aquila che, dopo aver ottenuto ieri matematicamente il pass per Tokyo 2020, nella giornata delle finali all’interno dell’impianto moscovita si è superato andando a prendersi la vittoria nel torneo dei -58 kg. Superlativo lo stile del pugliese che fra semifinale e finale ha fatto letteralmente saltare il banco combattendo con un taekwondo preciso, puntale ed aggressivo.

Prima il russo Georgy Popov piegato 15-4, per conquistare l’accesso all’atto conclusivo, poi il fortissimo sudcoreano Jun Jang (numero uno del ranking mondiale), in un match serratissimo e conclusosi 21-18, per arrivare nell’olimpo: tutti battuti con coraggio e personalità dal campione d’Europa, titolo ottenuto a Bari qualche settimana fa.

A questo punto non ci si può più nascondere: l‘Italia ha una freccia in più nel suo arco in vista dei Giochi Olimpici dell’anno prossimo.