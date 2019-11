Vito Dell'Aquila profeta in patria: trionfa a Bari ed è campione d'Europa

Il taekwondo italiano prosegue nella sua tumultuosa rinascita dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 e si cosparge d’oro. Merito di un ragazzo di 19 anni, Vito Dell’Aquila, capace di arrampicarsi fino alla vetta massima del Vecchio Continente nei -58 kg. Agli Europei in corso di svolgimento al Palaflorio di Bari, il giovane talento pugliese ha letteralmente mandato in visibilio il foltissimo pubblico presente, di fatto ipotecando la qualificazione diretta per i Giochi di Tokyo 2020 in virtù del ranking mondiale. Dopo aver sommerso in semifinale il malcapitato azero Gashim Magomedov, il nativo di Mesagne (la stessa località che ha dato i natali a Carlo Molfetta, campione olimpico di Londra 2012 ed attuale tecnico della Nazionale) ha affrontato nell’atto conclusivo l’irlandese Jack Woolley, peraltro uno dei principali avversari sulla strada verso l’agognato pass a cinque cerchi.

Un avvio difficile, poi il capolavoro

L’avvio della contesa si rivelava difficoltosa per l’esponente del Bel Paese, che si ritrovava sotto 0-4. Con pazienza e caparbietà, Dell’Aquila metteva la testa avanti sul 6-5, facendo valere una maggiore dinamicità rispetto al rivale. L’azzurro raggiungeva il massimo vantaggio sul 13-7, tuttavia l’irlandese non si arrendeva e concludeva la prima frazione sotto di appena due lunghezze (15-13). La finale procedeva poi sul filo dell’assoluto equilibrio. Una serie palpitante di scambi ravvicinati portava la contesa sul 21-21 a pochi secondi dal termine. Qui Dell’Aquila realizzava un vero e proprio capolavoro con un colpo al capo di Woolley che valeva l’allungo decisivo sul 24-21. A nulla valeva la disperata reazione del classe 1998: il sipario calava sul punteggio conclusivo di 24-22.

Torniamo sul tetto d'Europa dopo 7 anni

L’Italia non vinceva una medaglia d’oro agli Europei dal titolo conquistato da Leonardo Basile nei pesi massimi nel 2012. Dell’Aquila festeggia il secondo alloro continentale consecutivo dopo il bronzo nei -54 kg della passata stagione. Ricordiamo inoltre che il pugliese vanta anche un bronzo iridato (sempre nella -54 kg non olimpica), conquistato a soli 17 anni. Insomma, un ragazzo dal sicuro avvenire che riporterà con orgoglio l’Italia del taekwondo ai Giochi Olimpici: a Tokyo avrà tutte le carte in regola per giocarsi un traguardo prestigioso.