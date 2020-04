Tennistavolo, i Mondiali a squadre 2020 si disputeranno dal 27 settembre al 4 ottobre

I Mondiali a squadre 2020 di tennistavolo trovano finalmente una collocazione in calendario: la rassegna iridata, in programma a Busan, in Corea del Sud, si disputerà dal 27 settembre al 4 ottobre. La manifestazione era inizialmente calendarizzata dal 22 al 29 marzo, ed era stata spostata in un primo momento dal 21 al 28 giugno, ma poi qualche giorno fa era arrivato lo stop all’attività internazionale fino al 30 giugno.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito della FITET: “I Campionati Mondiali a squadre potrebbero disputarsi dal 27 settembre al 4 ottobre 2020. È questa l’ultima proposta fatta dall’International Table Tennis Federation, che ha lavorato in stretta collaborazione con la Korea Table Tennis Association (KTTA), guidata dal presidente Ryu Seung-min, e con i rappresentanti della città di Busan, al fine di stabilire le nuove date provvisorie e avere anche altre date opzionali, se necessario, per organizzare la rassegna iridata. Il più importante evento annuale del tennistavolo e il più ricco in termini di storia del nostro sport era fra i numerosi appuntamenti ITTF rinviati quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Inizialmente previsto fra il 22 e il 29 marzo, una riunione del Comitato Esecutivo Straordinario ITTF aveva stabilito date provvisorie dal 21 al 28 giugno, pur sostenendo che avrebbero potuto essere necessari ulteriori piani di riserva se la pandemia fosse continuata. Il 29 marzo 2020, il Comitato Esecutivo ITTF ha tenuto una riunione di aggiornamento, per confermare che sarebbero state annunciate nuove date, alla luce del fatto che tutti gli eventi e le attività ITTF attualmente pianificati sono sospesi fino al 30 giugno 2020. ITTF e KTTA continuano a monitorare la situazione, avendo sempre come priorità la salute e la sicurezza di giocatori, allenatori, tifosi e officiali di gara“.

