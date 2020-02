Acapulco: va in semifinale Rafael Nadal, sarà sfida con Grigor Dimitrov

Si sono disputati nella notte italiana i quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco di tennis: sul cemento outdoor messicano è stato delineato il penultimo atto della manifestazione. Lo spagnolo Rafael Nadal va in semifinale superando il sudcoreano Soon Woo Kwon con un perentorio 6-2 6-1. Semifinale per l’iberico contro il bulgaro Grigor Dimitrov, che regola lo svizzero Stanislas Wawrinka con un duplice 6-4.

Nella parte bassa del tabellone continuano i derby statunitensi, e ad uscirne vincente è ancora John Isner, che supera questa volta Tommy Paul con lo score di 7-6 3-6 6-2, e nel prossimo turno sfiderà ancora un connazionale, Taylor Fritz, che batte il britannico Kyle Edmund per 6-4 6-3

ATP 500 Acapulco – Quarti di finale

Rafael Nadal batte Soon Woo Kwon 6-2 6-1

Grigor Dimitrov batte Stanislas Wawrinka 6-4 6-4

Taylor Fritz batte Kyle Edmund 6-4 6-3

John Isner batte Tommy Paul 7-6 3-6 6-2

