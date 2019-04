Aiuta donna con auto in panne: Kyrgios 'buon samaritano' del web

Spesso fa notizia per le sue intemperanze e i comportamenti poco professionali anche in campo, ma stavolta Nick Kyrgios fa parlare di sé per un bel gesto. Il 23enne tennista australiano, mentre stava rientrando a casa dopo l’allenamento a Canberra, sua città natale, ha infatti offerto aiuto a una donna la cui auto era completamente in panne sul ciglio della strada. A raccontare l’episodio su Twitter è stato Simon Anderson, la cui fidanzata è stata coinvolta, anche lei in supporto alla sfortunata automobilista, e la storia è diventata rapidamente virale sul web.

" La mia compagna e un amico, di rientro da un pub, si sono imbattuti in una donna la cui auto era morta, che ha chiesto loro di aiutarla a spingerla a casa, cosa che hanno fatto. Mentre spingevano, un’altra vettura si è fermata accanto a loro chiedendo se avevano bisogno di una mano e il ragazzo che scende dalla macchina per aiutarle è Nick Kyrgios. Quindi la mia fidanzata, il nostro amico e Nick Kyrgios spingono l’auto in panne di questa donna a casa "

E prima di risalire sulla sua auto e fare ritorno a casa, il tennista aussie - definito “bravo ragazzo” nel post di ringraziamento - ha accettato anche di farsi un selfie con i due giovani che ha aiutato. Kyrgios - la cui stagione sul ‘rosso’ comincerà a Madrid - ha comunque minimizzato la portata del suo gesto. E poi ha lui stesso twittato che "questo genere di cose non dovrebbero essere evidenziate, è un fatto di tutti i giorni, che può capitare in qualsiasi momento".