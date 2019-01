Alex De Minaur supera in due set Gilles Simon. Sarà lui l’avversario di Seppi nel pomeriggio

E' l'australiano Alex De Minaur (n.29 del mondo) il secondo finalista dell'ATP di Sydney 2019. Nell'incontro che si è tenuto nella nottata italiana, il giovane aussie si è imposto piuttosto nettamente contro il francese Gilles Simon (n.31 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 35 minuti di partita. Un match praticamente a senso unico in cui la grande verve dell'astro nascente del tennis australiano ha fatto la differenza al cospetto di un Simon apparso con le pile un po' scariche. Sarà dunque De Minaur ad affrontare nella finale odierna, programmata alle ore 9.00 italiane, il nostro Andreas Seppi.

Nel primo set il n.29 ATP inizia subito a martellare da fondo. La profondità di palla del 19enne nativo di Sydney è notevole e il transalpino fatica a trovare la misura dei suoi colpi. Si muove benissimo De Minaur, sempre con il timing giusto sulla palla. Nel nono gioco l'australiano dimostra anche grande carattere, al cospetto di un Simon che non riesce a capitalizzare ben quattro palle break. La maggior fame di vittoria è la carta vincente del tennista di casa e il 6-3 arriva puntualmente.

Nel secondo set la differenza tra i due si fa palpabile e il classe '99 oceanico, in fiducia, mette in mostra colpi difensivi di primo livello che tagliano letteralmente le gambe al francese, costretto a cedere in due circostanze il servizio (quinto e settimo game). Forte del 73% dei punti ottenuti al servizio e del 47% in risposta, De Minaur chiude la pratica sul 6-2 in maniera assai convincente.