Alexander Zverev non andrà a Madrid: “Niente al mondo mi farà cambiare idea”

E’ stato uno dei più accaniti oppositori della riforma della Coppa Davis di tennis, ed anche ora che la sua Germania si è qualificata per le Finali sconfiggendo l’Ungheria, Alexander Zverev non ha cambiato idea ed ha già annunciato sin d’ora che non sarà ai nastri di partenza a Madrid a fine novembre.

Il tennista teutonico ha infatti dichiarato con tono perentorio la sua volontà di non essere presente, come ha scritto il sito livetennis.it: “Non c’è niente al mondo che mi farà cambiare idea. Non andrò a Madrid, mi dispiace. Penso che il nuovo format non sia un bene per la manifestazione“.

In maniera coerente Zverev ancora una volta si è espresso contro la rivoluzione che ha colpito la competizione, chissà che fino a novembre il fronte degli atleti che ribadiranno il proprio no alla partecipazione non possa allargarsi, anche in maniera sensibile, visti i mal di pancia non appena approvata la riforma lo scorso anno.

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock