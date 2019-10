Andrea Gaudenzi è ufficialmente a capo dell'ATP

L'ATP annuncia che Andrea Gaudenzi sarà il suo nuovo chairman a partire dall'1 gennaio 2020.

Gaudenzi sarà il presidente dell'Association of Tennis Professionals per i prossimi quattro anni. a 46 anni. è il primo non britannico a ricoprire questo importantissimo e prestigioso incarico.

L'annuncio compare sul sito ufficiale dell'ATP

" L'ATP ha avuto un ruolo centrale nella mia vita in tantissimi modi, e ricevere l'opportunità di mettermi a disposizione come Presidente dell'ATP è un vero onore. Non vedo l'ora di supervisionare la direzione futura del Tour e di costruire il successo e la popolarità globali dello sport in quello che è senza dubbio uno dei tempi più entusiasmanti della storia del tennis professionistico maschile. Sono molto grato per questa opportunità e non vedo l'ora di iniziare a gennaio "

Queste sono le parole del nostro Andrea al sito dell'ATP. Gaudenzi è stato scelto non solo per la sua esperienza da tennista, che ha avuto come apice il 18° posto nel ranking nel 1995; nel suo curriculum figura anche una consolidata capacità manageriale, che ha reso l'ex azzurro il candidato ideale per questa posizione di prestigio.