Andreas Seppi: "Jannik Sinner è il futuro del tennis"

Il talento di Jannik Sinner è esploso nell’ultima parte di questa stagione. Il 18enne nativo di San Candido ha stupito il mondo con le sue prestazioni. Fondamentali di altissimo livello uniti ad una buona visione di gioco gli hanno consentito di vincere le prestigiose NextGen di Milano e il challenger di Ortisei. L’azzurro ha chiuso così al 78esimo posto del ranking.

L’idolo del campione in erba è sempre stato Andrea Seppi, i due praticamente conterranei sono sbocciati nell’Alto Adige. Il 35enne in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha mostrato tutto il suo apprezzamento per Sinner:

"

Mi fa piacere che ci sia una continuità di tennisti che arrivano dalla nostra zona. E Jannik è il futuro. Non ci siamo allenati insieme molte volte, l’ultima è stata prima del torneo di Montecarlo e già lì avevo notato una grande miglioramento. È forte, e potrà migliorare ancora perché ha tanta voglia di crescere e un giorno potrà essere importante anche in azzurro, bisogna lasciarlo crescere e fare esperienza. È quello che sta facendo e molto in fretta. "

Seppi ha raccontato il suo rapporto d’amicizia con il campioncino azzurro:



" Da quando è andato a Bordighera non sono riuscito a vederlo, spesso però ci sentiamo, ci scambiamo messaggi. "

L’ex numero 18 del mondo ha sottolineato quanto sia importante la tenuta mentale e per quanto riguarda Sinner è sicuro che sarà capace di dominare tensioni e preoccupazioni:

"

Al momento non mi sembra uno che si faccia prendere da ansie o pressione. È un ragazzo sereno e allegro, che impara in fretta. "