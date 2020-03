Angelo Binaghi: "Contiamo di riprogrammare gli Internazionali d'Italia quest'anno"

Angelo Binaghi, in nome e per conto della Federazione Italiana Tennis, non si arrende e vuole ancora sperare di avere una finestra per poter organizzare gli Internazionali d’Italia, originariamente previsti nella seconda settimana di maggio, ma che non si potranno disputare nelle date previste perché ATP e WTA hanno disposto lo stop dei circuiti fino al 7 giugno. Il Presidente della FIT ha parlato nella tarda serata di ieri a Sky Sport 24, annunciando quanto segue.

" Contiamo di riprogrammare gli Internazionali d’Italia quest’anno. A noi andrebbe benissimo essere uno dei tornei preparatori del Roland Garros. Vorremmo si giocassero a Roma, ma siamo disposti a organizzarli in qualunque sede e su qualunque superficie. "

Video - Federer su Sinner: “Sentiremo parlare di lui, tennista spettacolare e ragazzo d’oro” 01:32

C’è però da considerare il fatto che per essere “uno dei tornei preparatori del Roland Garros”, stante il calendario attuale, c’è una sola settimana disponibile, quella dal 14 al 20 settembre e nemmeno tutta, perché lo Slam parigino da molti anni inizia di domenica. Le variabili sono molte. Lo stesso Binaghi, nella giornata di sabato, ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro visto il difficile momento vissuto in Italia per l’emergenza Coronavirus.

" Il Consiglio federale della Federtennis ha deciso di porsi quale obiettivo prioritario quello di riportare gli italiani sui campi da tennis non appena verrà loro consentito di tornare a farlo. In totale, i provvedimenti deliberati a favore del movimento avranno un peso di oltre 3 milioni di euro sulle casse federali. "

Una lettera aperta quella del n.1 del tennis azzurro che tiene conto dei provvedimenti varati dal Consiglio Federale, riunitosi in teleconferenza, volti a sgravare i circoli italiani dall’onere di ogni quota e tassa dovuta per svolgere attività federale, dal momento in cui sarà possibile riprenderla, e fino alla fine dell’anno, come viene rimarcato sul sito della Gazzetta dello Sport. In buona sostanza sarà richiesto soltanto il pagamento di una cifra simbolica (un centesimo di euro) per registrare quanto fatto. Vi è poi un’attenzione particolare ai giovani. I circoli, infatti, che organizzeranno tornei riservati alle nuove leve, potranno non pagare la tassa di approvazione e saranno anche sollevati dalle spese relative al giudice arbitro, cui provvederà direttamente la Federazione. Esenzioni riguardanti anche i giocatori e le giocatrici Under-16,14,12,10 che quindi non dovranno preoccuparsi della quota di iscrizione.