Ashleigh Barty si conferma in testa, Camila Giorgi continua a perdere posizioni

Ashleigh Barty si conferma in vetta al ranking WTA anche in questa settimana. Non ci sono state variazioni tra le primi dieci del mondo, con la ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka che occupano le posizioni alle spalle dell’australiana.

Tra le prime cinque si confermano l’ucraina Elina Svitolina e la canadese Bianca Andreescu. Da segnalare il nono posto di Serena Williams, sempre dietro a Simona Halep, Petra Kvitova e Kiki Bertens. A completare la Top-10 c’è la svizzera Belinda Bencic.

Per quanto riguarda l’Italia, la numero uno azzurra resta Camila Giorgi, attuale numero 92 del mondo. La marchigiana, però, ha perso ben 29 posizioni rispetto all’ultima settimana e rischia anche di uscire dalle prime cento del mondo. Lontanissime in classifica le altre azzurre, con la sola Jasmine Paolini che è dentro la Top-150.

Top 10 WTA (ranking al 14 Ottobre 2019)

1 Ashleigh Barty (Australia) 7096

2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5940

3 Naomi Osaka (Giappone) 5621

4 Elina Svitolina (Ucraina) 5495

5 Bianca Andreescu (Canada) 5041

6 Simona Halep (Romania) 4962

7 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 4776

8 Kiki Bertens (Olanda) 4495

9 Serena Williams (USA) 3935

10 Belinda Bencic (Svizzera) 3848

Italiane nelle 200 (ranking al 14.10.2019)

92 Camila Giorgi 680

119 Jasmine Paolini 548

178 Martina Di Giuseppe 343

179 Martina Trevisan 342

187 Giulia Gatto-Monticone 321