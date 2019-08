ATP 250 Los Cabos: Diego Schwartzman e Taylor Fritz conquistano la finale

Saranno l’argentino Diego Schwartzman e l’americano Taylor Fritz a disputare la finale del torneo ATP 250 di Los Cabos, tra le ultime tappe del circuito maggiore prima del doppio appuntamento con i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. L’ultimo atto sarà anche, per i due, l’occasione per mettere qualcos’altro in palio oltre ai 131.430 dollari a disposizione del vincitore: la posizione numero 23 del ranking mondiale, che possono entrambi raggiungere conquistando il torneo.

Nel derby argentino tra Schwartzman e Guido Pella, il primo prevale con il punteggio di 6-3 3-6 6-1. Il primo set assomiglia a una battaglia campale, con due soli game che non si chiudono ai vantaggi e l’unico break che arriva nel sesto gioco. Pella restituisce il favore con un gran assolo nel secondo parziale, che gli consente di andare rapidamente sul 4-0 prima di chiudere per 6-3. Sembra l’inizio di un terzo set costellato di emozioni, e invece è Schwartzman a dominarlo senza appello.

Più netto l’andamento della seconda semifinale, con Fritz che inizia bene e a suon di ace (saranno nove alla fine) contro il moldavo Radu Albot, conquistando il primo break del match nel terzo gioco. L’americano prosegue vincendo il parziale per 6-3, senza mai concedere davvero opportunità ad Albot, che deve cedere per due volte la battuta e capitolare per 6-3 6-2 in poco più di un’ora e 10 minuti.

