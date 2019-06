ATP 250 ‘s-Hertogenbosch: Sinner supera Fabbiano nell’ultimo turno delle qualificazioni

Nel suo secondo match sull’erba in carriera Jannik Sinner ha battuto Thomas Fabbiano col punteggio di 6-4 6-2 nel derby italiano dell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di ’s-Hertogenbosch approdando così al tabellone principale.

Un’ora e 19 minuti la durata del match con il 17enne altoatesino che dimostra attitudini da erbivoro su una superficie a lui completamente nuova. Fabbiano era testa di serie numero 2 del qualifying draw, nonché numero 96 del mondo, Sinner numero 215 eppure c’è stata poca partita.

Nel primo set un solo break nel primo gioco, ovviamente a favore del teenager di Sesto in Pusteria che ha altre cinque occasioni per allungare ulteriormente nel parziale ma ne deve anche salvare una nell’ottavo game per poi chiudere la prima frazione al sesto set point dopo 44 minuti di gioco.

Tre break consecutivi all’inizio del secondo set e stavolta Sinner brekka per la seconda volta il 30enne pugliese nel settimo game e chiude al primo match point. Ora attendiamo di sapere chi incontrerà l’altoatesino nel suo quarto tabellone principale del circuito maggiore ATP.