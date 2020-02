Nadal senza ipocrisia: "Voglio che Djokovic non abbia più titoli Slam di me"

" Ho un ottimo rapporto sia con Dominic sia con Novak, ma la verità è che se mi chiedete se voglio che Djokovic abbia più titoli Slam di me, la risposta è no. E' una questione puramente professionale, e non mi ci nascondo dietro, perché se chiedete a Novak chi preferisce che vinca il Roland Garros, vi risponderà Dominic. E' la verità della competizione, non ci sono dietro strani motivi [Rafa Nadal] "

Alla faccia dell'ipocrisia. Sincero, schietto, onesto. Questo è Rafa Nadal che, ad Acapulco, dopo il successo su Miomir Kecmanovic, parla chiaro, così come aveva fatto all'indomani della finale degli Australian Open, quando aveva ammesso di aver tifato per Dominic Thiem. E' lo sport, è rivalità sana, e al mancino di Manacor il record di Slam, ora detenuto da Roger Federer a quota 20, interessa. Lo spagnolo è a 19 e vede avvicinarsi il serbo, che insegue a 17, pericolosamente. D'altronde, anche alcuni anni fa, a chi gli chiedeva se preferisse vincere uno Slam incontrando in finale lo svizzero oppure un avversario più abbordabile, Nadal rispose: "Federer preferisco proprio non incontrarlo in campo". E' il tennis, inutile nascondersi.

Riguardo alla chat a cui faceva riferimento nei giorni scorsi il Djoker, il vincitore di 12 Roland Garros puntualizza:

" Chi di noi è nel Player Council dell'ATP è nel gruppo per restare informato e ricevere notizie su ciò che accade. Sì, c'è una chat dove ci siamo tutti e tre, ma non una dove siamo solo noi tre. Non ci sentiamo tutti i giorni, il gruppo serve più per questioni professionali che personali [Rafa Nadal] "

In campo, intanto, Nadal si è guadagnato i quarti di finale dell''Abierto Mexicano Telcel', il torneo ATP 500 che si sta disputando sul cemento messicano. La testa di serie numero 1 del tabellone nonché numero due del ranking mondiale, ha superato il serbo Kecmanovic, numero 50 ATP, con il punteggio di 6-2, 7-5. Finita invece l'avventura del tedesco Alexander Zverev, numero due del tabellone e settimo classificato del ranking, battuto 6-3, 6-4 dallo statunitense Tommy Paul, numero 66 ATP.