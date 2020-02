Nadal, Zverev e Auger-Aliassime agli ottavi di finale. Kyrgios si ritira

Si è definito il quadro dei qualificati agli ottavi di finale nel torneo ATP di Acapulco (Messico). Sull’hard messicano Rafael Nadal è partito con il piede giusto: lo spagnolo (n.2 del mondo) ha sconfitto il connazionale Pablo Andujar con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 30 minuti di partita. Un match controllato da Rafa con grande autorevolezza e nel prossimo round ad attenderlo ci sarà il serbo Miomir Kecmanovic.

Missione compiuta anche per Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev. Il canadese, reduce dalla finale persa a Marsiglia contro il greco Stefanos Tsitsipas, ha ripreso la propria marcia, regolando in due set 6-3 7-6 (5) l’australiano Alex Bolt (n.137 ATP). Per il classe 2000 nativo di Montreal (n.19 del ranking) ci sarà il confronto con il britannico Kyle Edmund. Tutto relativamente facile anche per Zverev: 7-6 (6) 6-1 il punteggio in favore del tedesco, opposto al rappresentante di Cina Taipei Jason Jung (n.119 ATP). Il n.7 del mondo, dopo aver sofferto più del previsto nel primo parziale, ha dato libero sfogo alla propria “cavalleria” e per il suo avversario c’è stato poco da fare. Sascha avrà sulla sua strada l’americano Tommy Paul (n.66 del ranking).

Niente da fare, invece, per il campione del 2019 di questo torneo Nick Kyrgios. L’australiano è stato costretto a ritirarsi per un problema fisico, dopo che aveva perso il primo parziale contro il francese Ugo Humbert 6-3. Un’uscita di scena accolta da fischi di disapprovazione del pubblico messicano. Humbert affronterà, dunque, negli ottavi di finale lo statunitense Taylor Fritz (n.35 del mondo), vittorioso nel match contro l’australiano John Millman (n.40 ATP) per 7-5 3-6 6-1.

I risultati

P. Martinez (Esp) b. R. Albot (Mda) 6-3 6-2

S. Kwon (Kor) b. T. Daniel (Jpn) 6-2 2-6 6-3

G. Dimitrov (Bul) b. D. Dzumhur (Bih) 6-3 6-3

F. Auger-Aliassime (Can) b. A. Bolt (Aus) 6-3 7-6 (5)

D. Lajovic (Srb) b. S. Johnson (Usa) 6-7 (5) 6-4 6-3

A. Zverev (Ger) b. J. Jung (Tpe) 7-6 (6) 6-1

R. Nadal (Esp) b. P. Andujar (Esp) 6-3 6-2

T. Fritz (Usa) b. J. Millman (Aus) 7-5 3-6 6-1

J. Isner (Usa) b. M. Zverev (Ger) 6-3 7-6 (4)

U. Humbert (Fra) b N. Kyrgios (Aus) 6-3 ritiro

