Si è giocata nella notte italiana la finale del torneo ATP 500 di Acapulco di tennis: sul cemento outdoor messicano l’ultimo atto della manifestazione ha incoronato lo spagnolo Rafael Nadal, che ha battuto con un netto 6-3 6-2 lo statunitense Taylor Fritz, in appena 75 minuti di gioco.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 3-3, anche se Fritz già nel quarto game deve annullare due break point all’avversario. Il finale di partita dello spagnolo però è incontenibile: parziale di dodici punti a due, break a quindici nell’ottavo gioco e chiusura della frazione sul 6-3 in 39 minuti.

Nella seconda partita il canovaccio seguito è del tutto simile: equilibrio fino al 2-2, con i servizi a dominare ampiamente, poi l’iberico trova lo strappo e scappa via. Nel quinto game arriva il break alla terza delle tre occasioni consecutive, poi Nadal deve annullare la palla per il controbreak e può chiudere in scioltezza grazie ad un secondo break a trenta che gli consente di chiudere 6-2 in 36 minuti di gioco.

A Fritz non bastano 10 ace, dato che Nadal in tutto il match gli concede una sola palla break, annullandola per giunta, mentre l’americano ne deve fronteggiare sette, salvandosi solo in quattro occasioni. La differenza sostanziale la fa la seconda, con cui Nadal vince il 76% dei punti contro il 35% dell’avversario.

ATP 500 Acapulco – Finale

Rafael Nadal batte Taylor Fritz 6-3 6-2

roberto.santangelo@oasport.it