Si sono disputati nella notte italiana le semifinali del torneo ATP 500 di Acapulco di tennis: sul cemento outdoor messicano è stato delineato l’ultimo atto della manifestazione. Lo spagnolo Rafael Nadal va in finale superando il bulgaro Grigor Dimitrov, che esce sconfitto con un netto 6-3 6-2, ed ora affronterà lo statunitense Taylor Fritz, il quale supera il connazionale John Isner con il punteggio di 2-6 7-5 6-3.

Nella parte alta del tabellone l’iberico Rafael Nadal supera con un perentorio 6-3 6-2 il bulgaro Grigor Dimitrov. Nel primo set il primo ad andare sotto nel punteggio però è proprio lo spagnolo, col bulgaro che infila otto punti e trova lo strappo a zero nel terzo gioco. Lo spagnolo però si riprende immediatamente il maltolto, trovando prima il controbreak, e poi nel sesto gioco lo strappo decisivo. Nadal nel settimo game è chiamato anche a cancellare ben tre palle per il controbreak, ma trova il 5-2, non senza difficoltà, e poi chiude comodamente sul 6-3. La seconda partita inizia al meglio per Dimitrov, che centra, ancora una volta, il break per primo, al temine di un lunghissimo secondo game. Da quel momento in poi, però, si abbatte sul bulgaro l’ira dello spagnolo, che infila sei giochi consecutivi e vince per 6-2.

Nella parte bassa del tabellone il derby statunitense premia Taylor Fritz, il quale supera in rimonta John Isner per 2-6 7-5 6-3. Nella prima frazione tutto facile per Isner, che parte subito sul 4-0 grazie a due break a trenta e poi amministra agevolmente fino al 6-2. Il secondo set vede ancora Isner trovare il break a zero nel quinto gioco, ma poi lo stesso tennista manca tre occasioni consecutive per il 5-2 pesante e la sfida cambia. Fritz si salva, ca 3-4 e poi trova il controbreak nell’ottavo gioco. La rimonta si completa con il break decisivo nel dodicesimo game, che vale il 7-5. Nella partita decisiva Fritz inizia a tutta, centra lo strappo già nel secondo gioco, vola sul 3-0 non pesante e poi gestisce agevolmente la sfida, perdendo appena tre punti i cinque turni alla battuta per chiudere infine 6-3.

ATP 500 Acapulco – Semifinali

Rafael Nadal batte Grigor Dimitrov 6-3 6-2

Taylor Fritz batte John Isner 2-6 7-5 6-3

Foto: LaPresse