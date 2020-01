Fernando Verdasco, cancellandosi dal torneo ATP 250 di Adelaide, aveva dato a Salvatore Caruso, sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni, la possibilità di giocare comunque nel tabellone principale. L’azzurro, però, non è riuscito a sfruttare l’occasione ed è stato sconfitto in due set (6-4 6-2) dal tedesco Jan-Lennard Struff, con il quale mai aveva giocato in precedenza.

Eppure è l’italiano a partire meglio nelle fasi iniziali del match, guadagnandosi una palla break sul 2-2, senza tuttavia riuscire a trasformare l’occasione toccatagli in sorte. Si tratta, in sostanza, dell’unico momento in cui Caruso impensierisce Struff, perché il tedesco, sul 4-4, ha tre palle per strappargli la battuta, e alla terza riesce nel suo intento. Arriva di lì a poco il 6-4.

L’incontro, a quel punto, prende una direzione definita: Struff toglie per la seconda volta il servizio a Caruso in apertura di secondo parziale, ribadendo il concetto sul 4-2 e chiudendo senza particolari difficoltà, in meno di un’ora e 10 minuti.

