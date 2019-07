ATP Amburgo: la finale sarà tra Nikoloz Basilashvili e Andrey Rublev

Il campione in carica non vuole cedere il suo scettro. Nikoloz Basilashvili è ancora in finale nel torneo ATP di Amburgo e domani se la vedrà con il russo Andrey Rublev, in un ultimo atto sicuramente sorprendente visti i risultati delle due semifinali.

Il georgiano è stato protagonista di una strepitosa vittoria contro Alexander Zverev. Una battaglia bellissima di oltre tre ore, vinta da Basilashvili con il punteggio di 6-4 4-6 7-6. Un match palpitante e con continui colpi di scena, come dimostra un terzo set imprevedibile: prima Basilashvili avanti per 3-0, poi la rimonta di Zverev, che nel tiebreak si è trovato avanti per 5-4, subendo poi il recupero del georgiano (vinto per 7-5).

Molto bella anche la seconda semifinale con il russo Rublev che ha sconfitto in tre set lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 4-6 7-5 6-1. Un successo in rimonta da parte del nativo di Mosca, che ha sfruttato anche il crollo dello spagnolo nel terzo set, con Carreno Busta arrivato probabilmente senza energie dopo la lunga battaglia di ieri contro Fabio Fognini. Per Basilashvili è la quinta finale della carriera a livello ATP, con due vittorie ad Amburgo e Pechino; mentre Rublev ha giocato finora tre finali, vincendo quella di Umago nel 2017 contro Paolo Lorenzi.

Il riepilogo dei risultati

Basilashvili (Geo) b. A.Zverev (Ger) 6-4 4-6 7-6

Rublev (Rus) b. Carreno Busta (Spa) 4-6 7-5 6-1