Esordio ok per Fognini, Cecchinato cede a Delbonis

Buona la prima per Fabio Fognini nell’'Hamburg European Open', torneo Atp 500 in corso sui campi in terra rossa di Amburgo, in Germania. Il 32enne di Arma di Taggia, numero 10 del ranking mondiale e terza testa di serie, campione nell’edizione del 2013 ed ancora finalista in quella del 2015, ha regolato per 6-4 6-4 il tedesco Julian Lenz, numero 374 Atp proveniente dalle qualificazioni. Prossimo avversario per il ligure un altro tennista di casa Rudolf Molleker, in tabellone con una wild card.

Brutta sconfitta per Marco Cecchinato: il 26enne di Palermo, numero 63 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-7 7-6 6-2 all'argentino Federico Delbonis, numero 67 Atp, dopo aver fallito tre match-point.