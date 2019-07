Fabio Fognini supera il giovane Molleker: ai quarti sfiderà Carreno Busta

Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Amburgo. Il numero dieci del mondo ha sconfitto in due set il tedesco Rudolf Molleker, numero 150 del ranking mondiale, con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco.

L’equilibrio del primo set viene spezzato da Molleker nel sesto game, con il tedesco che sfrutta due brutti errori di Fognini e alla fine ottiene il break. Il ligure, però, reagisce immediatamente e trova il controbreak. Fognini salva una pericolosa palla break nel decimo game ed in quello successivo riesce a togliere la battuta a Molleker. Il nativo di Arma di Taggia chiude la prima frazione sul 7-5.

Ad inizio secondo set Fabio ha due palle break nel terzo gioco, ma non riesce a sfruttarle. Il nativo di Arma di Taggia è molto attento nei propri turni di servizio e gioca molto bene. Nel nono game Fognini si procura una palla break e la sfrutta immediatamente. Il ligure chiude il set nel gioco successivo per 6-4.

Fognini affronterà ora nei quarti di finale lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 59 del ranking, che ha superato in due set il tennista di casa Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-1 7-6. Nella altre partite della giornata da segnalare il successo di Alexander Zverev, seconda testa di serie, che ha sconfitto l’argentino Federico Delbonis in due set molto combattuti per 6-4 7-6. Adesso il tedesco se la vedrà con il serbo Filip Krajinovic, che ha vinto una bella battaglia contro lo slovacco Martin Klizan (6-7 7-5 6-1).

Video - Fognini si scusa: "Ero frustrato, sono cose che si dicono in campo" 00:36