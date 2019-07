Il georgiano Nikoloz Basilashvili si ripete e conquista per il secondo anno consecutivo il torneo ATP di Amburgo. Terzo titolo in carriera per il numero 16 del mondo, che ha sconfitto in finale il russo Andrey Rublev con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 dopo due ore e nove minuti di gioco.

Il match non era iniziato bene per Basilashvili, che ha perso il servizio nel terzo game. Rublev si è portato sul 3-1, ma ha subito il controbreak nel sesto gioco, con il georgiano che ha sfruttato la quinta palla break per pareggiare 3-3. Il numero sedici del mondo è stato molto incisivo in risposta, togliendo poi la battuta ancora al russo nel dodicesimo gioco, imponendosi per 7-5 nella prima frazione.

Grandissimo equilibrio anche nel secondo set. Si arriva sul 3-3 e nel settimo gioco Rublev ottiene una palla break e la sfrutta immediatamente. Il russo non concede nulla nei suoi turni di servizio e conquista il secondo set per 6-4, portando il match al terzo.

Basilashvili parte fortissimo, strappando il servizio nel secondo game a Rublev. Il russo, però, reagisce immediatamente e trova il controbreak. Nel game successivo ancora un altro break per il georgiano, che sale 3-1 ed è un vantaggio decisivo, che Basilashvili riesce a mantenere fino al 6-3 finale.