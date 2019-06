ATP Antalya 2019, Lorenzo Sonego conquista il secondo turno. Sconfitto in due set Joao Sousa

Buona la prima per Lorenzo Sonego (n.74 del mondo). Sull’erba di Antalya (Turchia), il nostro portacolori si è imposto nel match valido per il primo turno del torneo sull’erba turca contro il lusitano Joao Sousa (n.71 del ranking). Una vittoria per 6-3 7-6 (11) in 1 ora e 31 minuti di partita. Un match ben giocato dal piemontese che ha messo in mostra un’ottima correlazione tra il dritto e il servizio, al cospetto di un rivale molto insidioso. Sonego affronterà dunque nel prossimo round il vincitore della sfida tra l’indiano Prajnesh Gunneswan (n.95 del mondo) e il serbo Janko Tipsarevic (n.289 del mondo), reduce da un infortunio ed in tabellone con il ranking protetto.

Nel primo set l’azzurro parte subito forte, conquistando il break nel quarto game e mettendo in mostra colpi profondi e potenti. Il gioco dell’italiano ben si adatta a questa superficie e per il portoghese è complicato orchestrare le sue solite trame da fondo. Risultato: 6-3 in 29′ di gioco, con il 90% dei punti ottenuti con la prima di servizio (4 ace).

Nel secondo set Sousa sale di livello e per Sonego i punti in risposta calano sensibilmente. Entrambi i tennisti danno meglio nei turni in battuta e questo lo si evince anche dalla velocità con la quale riescono a gestire il fondamentale, concedendo davvero le briciole all’altro. L’epilogo scontato è al tie-break, all’insegna dell’equilibrio, rotto dal nostro portacolori alla quarta palla match, dopo una lotta all’ultimo sangue.

Nell’unico altro incontro di giornata il serbo Miomir Kecmanovic supera lo spagnolo Jaume Munar per 6-4 6-3.