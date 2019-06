Andreas Seppi fuori al primo turno ad Antalya: vince Bernard Tomic dopo oltre due ore

Si conclude subito l’esperienza di Andreas Seppi all’ATP 250 di Antalya. L’altoatesino è stato battuto da Bernard Tomic con il punteggio di 6-4; 4-6; 4-6. L’australiano, che sta cercando di rimettere in carreggiata una carriera che pareva folgorante e che si è invece arenata all’attuale numero 101 del mondo, incrocerà ora il proprio destino con quello del tedesco Peter Gojowczyk, che ha battuto il turco Ergi Kirkin in tre set.

Cronaca

Il primo set comincia con due game durissimi. Nel primo Seppi ottiene, dopo un lungo sforzo e ben 22 punti giocati, il break di vantaggio, e nel secondo lo conferma pur con qualche rischio. Questo gli è sufficiente per riuscire a controllare piuttosto agevolmente la situazione e concludere con il 6-4.

Nel secondo le cose procedono senza intoppi per entrambi fino al sesto game, in cui Tomic strappa la battuta all’avversario a 30 e s’invola sul 5-2. Seppi riesce a trovare il controbreak al sesto tentativo nel nono game, ma nel decimo rovina tutto non riuscendo a convertire una palla del 5 pari e finendo per cedere con punteggio speculare rispetto al primo set.

Il terzo comincia nel segno dell’equilibrio, ma a metà Seppi deve salvare due opportunità di break per l’australiano in un estenuante turno di servizio. Non gli riesce la stessa cosa, però, sul 5-4, quando Tomic tira fuori un game sostanzialmente fotocopia dell’ultimo del secondo set e porta a casa il match.