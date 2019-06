Lorenzo Sonego, la prima finale ATP è realtà! Battuto Carreño Busta

Lorenzo Sonego conquista la finale dell'ATP 250 di Antalya. Sull'erba turca il tennista torinese s'impone su Pablo Carreno Busta, quarta testa di serie del tabellone, per 6-3 7-6(2), in un'ora e mezza di gioco spalmata in due giorni. La partita era stata interrotta venerdì pomeriggio a causa della pioggia, quando i due si trovavano sul punteggio di 6-3 5-5.

L'azzurro poco prima aveva vanificato ben quattro match-point sul 5-3 con l'avversario alla battuta (tre consecutivi sullo 0-40) oltre alla possibilità di servire per l'incontro. Poco male perché Sonego alla ripresa non trema e chiude la pratica in virtù di un tie-break condotto alla perfezione. In questo momento è già il numero 60 del mondo, best ranking e ottimo biglietto da visita verso l'esordio a Wimbledon, dove sarà atteso dallo spagnolo Granollers. A contendergli il titolo ci sarà alle ore 14 Miomir Kecmanovic, tennista serbo numero 82 del mondo.