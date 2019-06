Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Antalya, Lorenzo Sonego rimonta l’indiano Prajnesh Gunneswaran e vola ai quarti di finale. L’azzurro vince dopo due ore e 5 minuti di aspra battaglia con il punteggio di 6-7 (3); 6-0; 7-5 ed ora affronterà Adrian Mannarino, numero 2 del seeding.

Cronaca

Nel primo set Sonego annulla una palla break all’avversario in apertura, e nel secondo game a sua volta non sfrutta l’occasione per il 2-0. L’azzurro nel quinto game va nuovamente in difficoltà e deve risalire da 15-40, ma infila quattro punti e si salva nuovamente. Da quel momento in poi nel set non vi sono altre palle break e si arriva così al tie break: l’indiano però è cinico ed infila cinque punti scavando subito il solco decisivo, andando poi a conquistare il set per 7-3 dopo 53 minuti.

Nel secondo parziale l’indiano si rilassa dopo il vantaggio acquisito e si assiste ad un monologo di Sonego, che vince il set in appena 15 minuti, con il clamoroso dato di 24 punti messi a segno contro i tre dell’avversario, dei quali due in risposta ed uno solo sul proprio servizio. Il risultato è il 6-0 che lascia presagire ad una gara in discesa per l’azzurro.

Nel set decisivo, l’indiano rientra in gara con il parziale che vive sul filo dell’equilibrio, tanto che addirittura tra il quarto e l’ottavo game un solo punto viene vinto in risposta, contro i venti del giocatore al servizio. Lo strappo decisivo però lo trova Sonego, con il break nell’undicesimo game ottenuto a quindici, che consente all’italiano di andare a servire per il match. Gunneswaran tenta il tutto per tutto ed arriva al 15-30, ma Sonego ottiene tre punti consecutivi e porta a casa il match dopo altri 47 minuti di battaglia.