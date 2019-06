Al termine di una finale sudatissima e disputata sotto un caldo micidiale Lorenzo Sonego vince l’ATP 250 sull’erba turca di Antalya battendo col punteggio di 6-7 7-6 6-1 il 19enne serbo Miomir Kecmanovic annullando anche un match point. Equilibratissimo e lunghissimo, un’ora e 13 minuti, il primo set, nel quale l’unico ad avere palle break è Sonego, due nel sesto gioco, tre nel decimo e una nel dodicesimo, le ultime quattro sono anche set point ma Kecmanovic le annulla tutte alla grande. Si va al tie-break nel quale il 19enne serbo sale 5-2, Lorenzo si riavvicina ma non abbastanza per ribaltare la situazione, il game decisivo lo vince Kecmanovic per 7-5 al secondo set point.

Il secondo set è sulla stessa falsariga del primo, estremamente equilibrato e della durata di un’ora e 11 minuti. Nessuna palla break eccezion fatta per quella che Kecmanovic ha sul 5-4 in suo favore e che è anche un match point, ma Sonego lo annulla con una gran prima di servizio. Si va ancora al tie-break e stavolta è il torinese ad aggiudicarselo per 7-5 al secondo set point, decisivi due dritti vincenti giocati da Lorenzo nel momento topico del parziale.

Sfumata la grande occasione e dopo non aver concesso quasi nulla nei primi due parziali, il serbo nel terzo set resta senza più energie anche a causa dell’infinita semifinale di ieri contro l’australiano Jordan Thompson e Sonego sale in cattedra, fa i primi due break del match e chiude la pratica dopo due ore e 49 minuti, alla fine del match i suoi ace saranno 25. È il primo titolo nel circuito maggiore ATP per il torinese che entra per la prima volta tra i primi 50 del mondo, da lunedì sarà numero 46, quarto italiano nella top 50!