Sonego, la corsa continua: prima semifinale ATP della carriera, sconfitto Mannarino

Al terzo tentativo Lorenzo Sonego approda per la prima volta nelle semifinali di un torneo del circuito maggiore. Dopo essersi fermato nei quarti sia a Marrakech che nel '1000' di Monte-Carlo, il 24enne torinese si è qualificato per il penultimo atto del 'Turkish Airlines-Antalya Open', torneo ATP World Tour 250 con un montepremi di 445.690 euro in corso sui campi in erba di Antalya, in Turchia, ultimo appuntamento utile - insieme ad Eastbourne - per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Nei quarti il piemontese, numero 75 del ranking mondiale, ha battuto in rimonta per 3-6 7-6(3) 6-3, dopo due ore e 25 minuti di lotta, il francese Adrian Mannarino, numero 37 Atp e seconda testa di serie, che l'altra settimana a ‘s-Hertogenboch aveva conquistato il suo primo titolo Atp. Per Sonego si è trattato del secondo successo contro il transalpino dopo quello dello scorso anno al primo turno degli Internazional BNL d’Italia di Roma.

Venerdì in semifinale Sonego dovrà vedersela con il vincente del match tra l'australiano Bernard Tomic, numero 101 del ranking mondiale, e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 59 Atp e quarta testa di serie (il 27enne di Gijon ha vinto l'unico precedente con Sonego).