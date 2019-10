Dura un’ora il tentativo di Paolo Lorenzi di entrare nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Anversa, in Belgio. Il senese, che a 37 anni lotta sui campi di mezzo mondo, è stato sconfitto dal francese Gregoire Barrere in due set: 6-1 6-4 il punteggio conclusivo. A meno di ripescaggi sfuma, dunque, la possibilità di avere tre italiani in un tabellone che, oltre a Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, vede al via anche il duo transalpino Jo-Wilfried Tsonga-Gael Monfils, il belga David Goffin e Andy Murray, con lo scozzese che usufruisce del ranking protetto.

Lorenzi ha un’unica occasione per dare al match una piega favorevole: sull’1-1 15-30 nel primo set. Da quel momento in poi, è Barrere a mettere il turbo, con due break nel giro di pochi attimi e il conseguente 6-1 che ne deriva in 22 minuti.

Il secondo parziale si decide nel quinto gioco, quando il francese toglie il servizio all’azzurro a 30. Barrere non concede mai a Lorenzi più di un punto nei propri turni di battuta, e potrebbe anche chiudere per 6-3. L’italiano fa in modo di allungare ancora per qualche minuto la contesa, prima di cedere. Prima di Lorenzi, anche Salvatore Caruso aveva ceduto nel primo turno del tabellone cadetto di fronte al tedesco Yannick Maden, che poi si è qualificato.

