Niente da fare per Lorenzo Sonego (n.56 del ranking) impegnato quest’oggi nel match del primo turno dell’ATP di tennis ad Anversa (Belgio). L’azzurro è stato sconfitto dal francese Jo-Wilfried Tsonga (n.36 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita. Il piemontese non è riuscito ad arginare la potenza del transalpino, specie con il dritto, ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del rivale. Tsonga, dunque, affronterà nel prossimo round il vincente della sfida tra il connazionale Gilles Simon e il belga Steve Darcis.

Nel primo set, dopo una fase equilibrata, il francese rompe gli indugi nel quarto game, sfruttando qualche errore di troppo di Sonego. Il break si tramuta in realtà e viene gestito sapientemente dal n.36 ATP, forte dell’89% dei punti conquistati con la prima di servizio e del 75% con la seconda. Una percentuale, invece, notevolmente più bassa (38%) per quanto riguarda i punti ottenuti dall’azzurro con la seconda in battuta. Un aspetto che, di fatto, ha finito per fare la differenza, permettendo a Tsonga di aggiudicarsi il primo parziale sul 6-3.

Nel secondo set l’italiano aumenta la profondità dei propri colpi, creando i presupposti per il break nel quarto game. Il transalpino, facendo però appello al servizio, si salva ed è lui ad avere delle chance “break” nel gioco successivo, concretizzandole con grande pragmatismo. Indietro di un break, Sonego deve fare i conti con l’aggressività dell’avversario, annullando una nuova palla break nel settimo game. Senza concedere nulla in battuta, Tsonga dunque archivia la pratica sul 6-4.

Foto: Lev radin / shutterstock