Una wild-card già ben giocata, si può dire. Jannik Sinner parte alla grande all’ATP 250 di Anversa, dove il 18enne azzurro ha ricevuto dagli organizzatori una wild-card. Quatto giorni dopo la sconfitta subita in semifinale nel Challenger di Mouilleron le Captif, Jannik Sinner ritorna dopo un mese nel circuito ATP e lo fa con una vittoria: 6-4, 6-2 al polacco Kamil Majchrzak, numero 91 della classifica ATP.

Una bella rivincita per Sinner, che solo qualche mese fa nella finale del Challenger di Ostava, contro il medesimo avversario, aveva raccolto un solo game: 6-1, 6-0 era stato il punteggio a favore di Majchrzak.

Oggi però è stata tutt’altra storia. Fuori perché a quella finale Sinner era arrivato abbastanza stremato dal punto di vista delle energie, vuori perché il processo di crescita di questo giovanissimo talento prosegue costante di settimana in settimana. Grande approccio, quello di Sinner, oggi pomeriggio. Partito fortissimo e molto propositivo, l’altoatesino è subito scappato sul 5-1 di fronte a un avversario spesso incapace di contenerne la grande potenza dal fondo. Un piccolo passaggio a vuoto è arrivato però proprio in quel momento, con Majchrzak in grado di rientrare fino al 5-4 e costringere Sinner a un ultimo game di servizio piuttosto complicato. Una risposta perà fallita dal polacco ha consegnato all’azzurro il 6-4 del primo set. E da lì la partita si è confermata in discesa per Sinner, esattamente come si era registrato nei primi game.

Sinner vola così al secondo turno; eguagliando di fatto i suoi migliori risultati già ottenuti in un ATP tra la scorsa primavera e la scorsa estate, quando passò un turno sia a Budapest che a Umago.

Questa è solo la settima presenza per Sinner in un torneo ATP e l’ultima era stata più di un mese fa a San Pietroburgo, quando si arrese al kazako Kukushkin.

Per l’altoatesino, adesso, ad Anversa, una partita di grande spessore: dall’altra parte della rete troverà infatti il numero 13 del mondo, nonché testa di serie n°1 del tabellone Gael Monfils.

Con questa vittoria Sinner ritocca ulteriormente il suo best ranking, passando da numero 119 del mondo a numero 114. Per una scalata che dallo scorso 18 febbraio, giorno della sua prima uscita da professionista nel Challnger di Bergamo (poi vinto), prosegue ininterrotta e con costanti miglioramenti.

Yannik Sinner festeggia dopo aver vinto il torneo Faip-Perrel (Challenger Bergamo). Foto cortesia di Antonio MilesiOther Agency

Il programma di Sinner fino a metà novembre

Dopo Anversa Sinner spera in una wild card per il main draw dell’ATP 500 di Vienna, prestigioso torneo che si giocherà dal 21 al 27 ottobre. Poi l’altoatesino potrebbe partecipare al Challenger di Eckental in Germania (dal 28 ottobre al 3 novembre), prima di giocare gli ATP Next Gen Finals a Milano (dal 5 al 9 novembre), dove ha ricevuto una wild card. Sinner concluderà la sua stagione in casa, ovvero con il Challenger della Val Gardena (dall’11 al 17 novembre).