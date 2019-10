282 giorni, in una commossa conferenza stampa all’Australian Open, annunciava il ritiro dal tennis giocato: troppi dolori fisici. Nel mezzo, però, una nuova operazione all’anca e tanta voglia di tornare. Qualche apparizione in doppio, un lento rientro attraverso wild-card nei tornei minori e oggi, dopo 9 mesi, una specie di redenzione completa.

Video - Murray in lacrime in conferenza stampa: "Non riesco più a convivere con questo dolore" 01:50

Non poteva non finire in lacrime per Sir Andy Murray, che con un successo in rimonta su Stan Wawrinka si è aggiudicato un’epica finale all’ATP 250 di Anversa. Una battaglia di quasi 2 ore e mezza, conclusa dallo scozzese per 3-6, 6-4, 6-4.

Murray ha oggi semplicemente rifiutato la sconfitta, risalendo puntualmente da ogni situazione di difficoltà. Lo scozzese infatti è riuscito a risalire di un break sotto nel secondo set; così come ha annullato una palla break sul 4-4 e servizio nel secondo set che avrebbe mandato Wawrinka a servire per il match.

Proprio lì è iniziata in qualche modo la rimonta di Murray, che ha però comunque dovuto lottare anche nel terzo parziale. Tre le situazioni infatti in cui lo scozzese è risalito da 15-40 nel corso del terzo e decisivo match; di cui l’ultima – di nuovo – in un nono game fondamentale per l’andamento della partita.

E così, alla fine, Murray è riuscito a beffare Wawrinka proprio sul traguardo, sfruttando al meglio l’ultima occasione di questa sua stagione per dare una gran botta alla sua classifica. Lo scozzese infatti, grazie a questo successo, risale fino alla posizione n°127 della classifica ATP, confermando i progressi in qualche modo effettuati in questi complicati mesi di tennis “minore”.

Andy Murray e Stan Wawrinka (ATP Anversa 2019)EFE

Murray infatti non vinceva un titolo addirittura dal febbraio 2017, quando si impose nel 500 di Dubai in finale su Fernando Verdasco. Ora per lo scozzese appuntamento per le finali di Coppa Davis con la sua Gran Bretagna. Consapevole che la seconda parte della sua carriera è ufficialmente iniziata.