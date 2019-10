Sinner affronterà Wawrinka in semifinale ad Anversa: lo svizzero batte in tre set Simon

Stan Wawrinka trova un’altra vittoria dopo il mese di stop e accede alla semifinale del torneo di Anversa dove affronterà l’italiano Jannik Sinner. Wawrinka ha superato Gilles Simon in 2 ore e 14’, con il punteggio di 6-3; 6-7[8]; 6-2 con qualche patema di troppo nel secondo set, dove lo svizzero si è fatto rimontare e ha perso al tiebreak.

Cronaca

Partito con un break in entrata, lo svizzero ha subito trovato il ritmo giusto per conquistare il successo sul francese Simon che piazza qualche bel colpo, ma non riesce ad essere continuo. Wawrinka strappa ancora il servizio al nono game e conquista meritatamente il primo set. Nel secondo, c’è comunque la buona partenza dello svizzero, che strappa il servizio al 10° game e serve per il match. Arriva però la rimonta di Simon che cancella il match point di Wawrinka vincendo così il tie break. Nel terzo set, invece, non c’è stata proprio storia con Wawrinka che trova il 6-2 in 37 minuti.

Il punto del match