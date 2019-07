ATP Atlanta 2019: semifinali Opelka-De Minaur e Norrie-Fritz

E’ stato definito il quadro delle semifinali del torneo ATP 250 sul cemento statunitense di Atlanta. Nel primo quarto di finale l’australiano numero 34 del mondo Alex De Minaur sul 6-2 3-0 in suo favore ha approfittato del ritiro del connazionale Bernard Tomic, numero 106, dopo 42 minuti di gioco. De Minaur gli aveva tolto il servizio tre volte concedendogli inoltre solo sei punti sulla propria battuta e ora incontrerà lo statunitense Reilly Opelka, numero 57 della classifica mondiale, che ha sconfitto per 7-6 7-5 il britannico Daniel Evans, che lo precedeva di due posizioni, non offrendo nemmeno una palla break, vincendo il tie-break del primo set per 7-3 e concedendo al suo avversario solo quattro punti sul proprio servizio nel secondo set strappandoglielo nell’undicesimo game dopo aver mancato due palle break già nell’ottavo gioco del primo parziale.

Ci sarà comunque un britannico nei quarti di finale ed è Cameron Norrie, numero 54 del mondo, che ha avuto la meglio per 7-5 6-4 sull’australiano di origine russa Alexei Popyrin, numero 95 del ranking. Primo set in cui Norrie strappa il servizio all’avversario in un undicesimo lunghissimo game dopo aver salvato una palla break nel secondo e un’altra nell’ottavo gioco. Nel secondo set ci sono ben cinque break e quello decisivo lo mette a segno proprio il britannico nel nono game. Ora Norrie affronterà lo statunitense Taylor Fritz, numero 34 del mondo e testa di serie numero 2, che nell’ultimo quarto di finale disputato nella notte italiana ha battuto col punteggio di 6-1 7-6 in un’ora e 7 minuti il 19enne serbo Miomir Kecmanovic, numero 66 del ranking, strappandogli due volte la battuta nel secondo e nel quarto game del match e dominando poi per 7-1 il tie-break del secondo set. Di seguito i risultati di giornata dall’alto in basso del tabellone.

Quarti di finale

Reilly Opelka (USA) b. Daniel Evans (GBR) 7-6(3) 7-5

(3) Alex De Minaur (AUS) b. Bernard Tomic (AUS) 6-2 3-0 ritiro

Cameron Norrie (GBR) b. Alexei Popyrin (AUS) 7-5 6-4

(2) Taylor Fritz (USA) b. Miomir Kecmanovic (SRB) 6-1 7-6(1)