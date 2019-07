ATP Atlanta: finale tra Alex De Minaur e Taylor Fritz

Si giocherà tra l’australiano Alex De Minaur e lo statunitense Taylor Fritz, rispettivamente testa di serie numero 3 e numero 2 del torneo, la finale dell’ATP 250 sul cemento statunitense di Atlanta.

Nella prima semifinale De Minaur, numero 34 del mondo, ha battuto col punteggio di 7-6 6-7 6-3 in due ore e 32 minuti lo statunitense Reilly Opelka, numero 57 della classifica mondiale. Nel primo set il 20enne aussie di residenza spagnola (Alicante) perde solo due punti nei suoi sei turni di battuta e ha anche due occasioni per strapparla al suo avversario nel nono game ma le manca vincendo poi tuttavia il parziale al tie-break per 7-4 in 49 minuti.

Opelka deve salvare altre due palle break nel sesto gioco del secondo set ma stavolta è lui a vincere il parziale al tie-break per 7-5 in 61 minuti. Nel quinto game del terzo set arriva il primo break dell’incontro ed è a favore di De Minaur, Opelka deve salvare altre tre palle break nel settimo gioco ma nel nono perde ancora battuta consegnando il match al suo avversario che giocherà la sua quinta finale nel circuito maggiore ATP e andrà a caccia del suo secondo titolo dopo quello di Sydney dello scorso gennaio.

E’ finita in tre set anche la seconda semifinale nella quale Fritz, numero 32 del mondo, ha sconfitto per 6-1 3-6 6-3 il britannico Cameron Norrie, numero 54 del ranking. Due break a favore dello statunitense nel quarto e nel sesto gioco fanno la differenza nel primo set, nel secondo è Norrie a fare il break nel quarto game ma nel terzo, dopo aver salvato tre palle break nel quarto gioco, il britannico deve cedere la battuta che fa la differenza nel sesto game e Fritz chiude al secondo match point dopo un’ora e 40 minuti di gioco.

25, 42 e 33 minuti la durata dei tre parziali col 21 enne californiano che alla sua terza finale cercherà la sua seconda vittoria nel circuito maggiore ATP dopo quella sull’erba di Eastbourne di un mese fa.