ATP Atlanta: Alex De Minaur vince il torneo battendo in due set Taylor Fritz

Nella finale dell’ATP 250 sul cemento statunitense di Atlanta l’australiano Alex De Minaur, numero 34 del mondo e testa di serie numero 3 del torneo ha battuto col punteggio di 6-3 7-6 il beniamino di casa Taylor Fritz, numero 32 del ranking e numero 2 del seeding.

Primo set letteralmente dominato da De Minaur che perde un solo punto sulla propria battuta e, dopo aver avuto una palla break già nel primo game, guadagna in due occasioni, nel settimo e nel nono game, quella dell’avversario, che nel primo caso gliela concede con un doppio fallo. Il 20enne aussie di origine e residenza (ad Alicante) spagnola incassa il primo parziale in soli 31 minuti. Il secondo set finisce al tie-break ma è un punteggio bugiardo perché l’australiano domina sempre quando lo scambio si prolunga mentre al 21enne californiano non resta che mettere in campo la prima palla di servizio, e per lunghi tratti ci riesce.

Nessuno dei due concede palle break all’altro mentre nel tie-break Fritz perde quattro punti su quattro con la battuta a disposizione mentre De Minaur commette doppio fallo sul primo punto del game decisivo ma poi non concede più nulla vincendo il tie-break per 7-2. L’australiano, che in tutta la settimana nella capitale della Georgia non ha concesso nemmeno una palla break, conquista così il suo secondo torneo ATP dopo quello dello scorso gennaio vinto nella sua città natale, Sydney. Con questo successo De Minaur sale al numero 25 del mondo, a una sola posizione dal suo best ranking, che invece migliora salendo al numero 28 lui che era stato numero 30 due settimane fa.