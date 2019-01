Un buon Berrettini supera Mackenzie McDonald e accede al secondo turno

Matteo Berrettini supera in poco più di un’ora il qualificato statunitense Mackenzie McDonald per 6-3 6-4 ed accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Auckland: sul cemento outdoor neozelandese l’azzurro ora se la vedrà con il vincente della sfida tra l’altro statunitense Steve Johnson, numero 9 del seeding, e l’argentino Leonardo Mayer.

Nel primo set l’azzurro parte male e va in difficoltà già nel terzo game, cedendo la battuta ai vantaggi dopo essere stato avanti 40-0. Lo statunitense conferma il break agevolmente e sembra avere in mano il parziale, ma la reazione dell’azzurro è veemente: prima trova il controbreak del 3-3 nel sesto game, poi tiene il servizio e addirittura centra lo strappo per salire 5-3 e battuta. Andando a servire per la partita l’italiano accusa un piccolo passaggio a vuoto, concedendo palla break sul 30-40, ma ancora una volta reagisce e infila tre punti chiudendo 6-3.

Nella seconda partita l’andamento è più lineare: servizi dominanti fino al quarto game, quando Berrettini cancella una palla break all’avversario, poi all’improvviso McDonald nel game seguente cede la battuta dopo non aver concesso praticamente nulla nei turni precedenti. Berrettini ringrazia e si invola sul 4-2, confermando lo strappo. L’azzurro è solidissimo nei turni seguenti, anche se accusa un po’ il braccino quando, avanti 5-4 40-0, si fa cancellare i tre match point consecutivi. Ai vantaggi però l’italiano se ne procura un quarto e lo sfrutta.

Gran partita al servizio dell’azzurro, che nei momenti più delicati si è aggrappato alla battuta per cavarsi d’impaccio: sono ben 14 gli aces serviti, a fronte di soli due doppi falli. L’azzurro ha messo in campo il 66% di prime palle, ottenendo l’80% dei punti, mentre nel complesso Berrettini ha vinto 66 punti contro i 51 di McDonald.

