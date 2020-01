Jannik Sinner subito eliminato: vince Paire ad Auckland. Fuori anche Sonego

Si arresta al primo turno il percorso di Jannik Sinner nell’ATP di Auckland. Il n.78 del ranking, dopo essere uscito al primo turno del Challenger di Bendigo, deve arrendersi anche sul cemento neozelandese al n.24 del mondo Benoit Paire con il punteggio di 6-4 2-6 6-4. Una partita nella quale, ancora una volta, l’altoatesino ha commesso troppi errori, favorendo il rivale e non trovando la giusta continuità nel suo gioco.

Nel primo set è subito problematico l’avvio per Jannik: break nel terzo game e tanti gratuiti. Paire, più consistente del solito, ne approfitta, ottenendo ottimi riscontri alla battuta e conquistando l’88% dei punti con la prima di servizio e il 67% con la seconda, al contrario di Sinner che con la seconda raccoglie solo il 27%. Sul 6-4, dunque, il transalpino si aggiudica la frazione.

Nel secondo set Sinner eleva il livello del proprio tennis e, dopo aver annullato due palle break in apertura, strappa il servizio all’avversario in due circostanze, portandosi sul 4-0. Il controbreak parziale del quinto game è indolore perché il n.78 del mondo strappa nuovamente la battuta a Paire e si aggiudica il parziale per 6-2, con il 50% dei quindici ottenuti contro la seconda del francese.

Nel terzo set il primo game è letale all’italiano. Avanti 2-0, Paire tiene una velocità di crociera alta in battuta, salvando due palle del controbreak nel sesto game e archiviando la pratica sul 6-4 con 11 ace e il 70% dei punti conquistati con la prima in battuta.

Ko anche Lorenzo Sonego

Si è conclusa già al primo turno l’esperienza di Lorenzo Sonego nel tabellone principale del torneo ATP 250 di tennis ad Auckland, in Nuova Zelanda: l’azzurro è uscito per mano del polacco Hubert Hurkacz, numero 6 del seeding, che sarà testa di serie agli Australian Open, il quale si è imposto dopo un’ora e 48 minuti di gioco per 7-5 6-3.

Nel primo set Sonego palesa maggiori difficoltà al servizio, almeno in avvio, ritrovandosi a dover annullare un break point in ciascuno dei primi due turni in battuta. L’azzurro si salva e poi registra il fondamentale, così non ci sono ulteriori occasioni di strappo per diversi giochi, dato che il polacco è solidissimo e lascia poco o nulla in risposta all’italiano. Nel dodicesimo game però Sonego torna a concedere break point, ne annulla due, sciupa la palla per il 6-6 ed alla terza opportunità Hurkacz conquista il parziale dopo 58 minuti per 7-5.

Nella seconda partita Sonego risente dell’esito della prima e nel secondo game si ritrova sotto 0-40 in battuta, riuscendo però a salvarsi. Nel terzo gioco è il polacco a cancellare tre occasioni per lo strappo all’azzurro, poi nel quarto game Hurkacz arriva nuovamente a break point, e questa volta la terza opportunità è quella buona per firmare il 3-1 con cui il polacco scappa via. Sonego non riesce più ad impensierire l’avversario in risposta e così si arriva rapidamente al nono gioco, nel quale il polacco serve per l’incontro. Hurkacz manca un match point, poi concede la palla del controbreak all’azzurro, il quale però non la sfrutta: è l’epilogo del match, in quanto alla seconda occasione il polacco chiude 6-3 dopo 50 minuti e va al secondo turno.