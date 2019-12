ATP Awards, trionfo azzurro: Sinner miglior debuttante. Premiata anche la "scalata" di Berrettini

Un 2019 da incorniciare per il tennis maschile italiano. Un anno contraddistinto dalle imprese di Matteo Berrettini, numero 8 del mondo, con un pass strappato in extremis per le ATP Finals di Londra dopo aver giocato la prima semifinale Slam a New York e Jannik Sinner, decollato dal numero 763 nel 2018 all'attuale n. 78 del mondo con la vittoria alle Next Gen ATP Finals di Milano. Entrambi sono stati premiati agli ATP Awards 2019.

Il 23enne romano è stato il più votato dai colleghi nella categoria "Most improved player of the year" (Giocatore più migliorato dell'anno). Matteo ha cominciato la stagione da n° 54, chiudendo l'anno con 43 vittorie e nella top8 del ranking. Berrettini ha battuto la concorrenza di fenomeni planetari come Medvedev, Tsitsipas e Augier-Aliassime.

Il 18enne altoatesino, invece, è passato dal numero 763 nel 2018 all'attuale n.78 con la ciliegina sulla torta della vittoria alle Next Gen ATP Finals di Milano in finale contro Alex De Minaur. Per la scalata da brividi, Jannick si è meritato il premio di Miglior debuttante nel circuito (Newcomer of the Year). Sinner è il giocatore più giovane ad entrare nella Top 80 di fine anno da quando un Nadal 17enne chiuse al numero 47 nel 2003. Nella sua categoria ha battuto la concorrenza di Felix Auger-Aliassime, Alejandro Davidovich Fokina, Miomir Kecmanovic, Corentin Moutet, Alexei Popyrin, Casper Ruud e Mikael Ymer.

Tra gli altri premiati, Nadal è stato votato come "Giocatore più sportivo" del circuito ATP, si tratta della seconda volta di fila per lo spagnolo. Roger Federer, invece, ha vinto per la 17^ volta il premio di "Giocatore preferito dai fans". Il "Comeback of the Year" è andato di diritto allo scozzese Andy Murray, che ad Anversa ha interrotto il lungo stop di successi durato un anno e mezzo, vincendo il torneo 250. Il tutto dopo aver sfiorato il ritiro definitivo dal tennis per i ben noti problemi all'anca.